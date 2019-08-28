Патриарх Кирилл проведет богослужение в честь Успения Пресвятой Богородицы
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл проведет богослужение в честь Успения Пресвятой Богородицы, сообщает РИА Новости.
В среду, 28 августа, православные христиане отмечает один из важнейших христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.
Православный праздник посвящен земной кончине Божией Матери. В этот день заканчивается период строгого двухнедельного Успенского поста. Христиане верят, что в конце земной жизни Богородицы архангел Гавриил сообщил ей о скорой кончине.
Перед смертью она захотела попрощаться с учениками Иисуса. Большинство из них в то время проповедовали христианство в других странах. По молитве Пречистой Девы апостолы необычайным образом успели навестить Божию Матерь. Во время кончины сам Христос явился к ней и принял ее душу.
Спустя три дня после похорон, ученики Христовы открыли гробницу и увидели в ней только погребальные пелены. С тех пор христиане верят, что Богородица была вознесена на небо.
Читайте также: Чем ценен и знаменит Богородице-Рождественский женский монастырь в Москве