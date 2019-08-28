Елена Малышева рассказала, есть ли полезная еда в ресторанах быстрого питания
Телеведущая Елена Малышева рассказала, какую еду следует выбирать в ресторанах быстрого питания, чтобы не набрать лишний вес.
Двумя днями ранее, 27 августа, британские диетологи сообщили, что тем, кто мечтает похудеть, можно не отказываться от фастфуда — необходимо просто выбирать не самые калорийные продукты.
Елена Малышева в комментарии изданию «Царьград» отметила, что в целом согласна с подобным заявлением. Телеведущая пояснила, что существует определенная суточная норма калорийности. По ее словам, не принципиально, за счет каких продуктов человек ее выдерживает, но проще это сделать за счет продуктов с высокой пищевой ценностью.
Малышева отметила, что в ресторанах быстрого питания сейчас можно приобрести полезные продукты: салаты, нарезанную морковь, молоко. Не нанесет вреда и один гамбургер.
— Глобально булка с котлетой в ресторане ничем не хуже булки с котлетой дома. Бургер не является исчадием ада. Исчадием ада являются люди, которые, кроме булки с котлетой, больше ничего не едят, — пояснила она.
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