Более 40 тысяч детей посетили спортивные занятия в парках Москвы
Более 40 тысяч детей посетили бесплатные спортивные мероприятия в рамках программы «Здоровая Москва», которые проходят в 13 столичных парках и скверах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Отмечается, что каждым четвертым посетителем площадок является ребенок. Вместе с детьми часто занимаются и родители, подавая им хороший пример. Помимо прочего, в зеленых зонах города проводятся спортивные, танцевальные и познавательные мероприятия. Они рассчитаны на различные возрастные категории.
Например, для подрастающего поколения в парке «Садовники» регулярно организуются занятия по фехтованию, а в Лианозовском парке с детьми занимаются художественной гимнастикой, фитнесом и русским балетом.
Кроме того, в Гончаровском парке маленькие жители столицы могут посетить тренировки по восточным единоборствам. А еще в Зеленограде на территории площади Юности постоянно проводятся танцы для детей.
Отмечается, что основная цель проекта «Здоровая Москва» — привить москвичам любовь к здоровому образу жизни. В рамках программы в парках города работают павильоны, где можно пройти медицинские обследования совершенно бесплатно. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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