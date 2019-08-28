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Финансы

Назван регион России, где дороже всего собрать ребенка в школу

Ростислав Зубков
• 11:43 • 28 августа 2019
Торжественная линейка в честь Дня знаний и начала учебного года в школе № 417
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Торжественная линейка в честь Дня знаний и начала учебного года в школе № 417
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

В 2019 году расходы граждан на подготовку детей к школе достигли в среднем 7282 рублей, что выше на 2,7 процента, чем в 2018 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования Сбербанка, опубликованные в среду, 28 августа.

При этом дороже всего собрать ребенка в школу в Сахалинской области. Так, в этом регионе России родители в среднем тратят 11 639 рублей на первоклассника и 10 764 рубля на десятиклассника. Недешево стоит и подготовка к 1 сентября в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе — 10 438 рублей и 10 403 рубля в среднем для первого и десятого классов соответственно.

В финансовом учреждении отметили, что стоимость школьной корзины колеблется по стране довольно значительно. К примеру, минимальной она оказалась в Удмуртской Республике, не превысив 5604 рублей, пишет РИА Новости.

Траты населения на одежду и обувь для детей возросли на 3,2 процента по сравнению с 2018 годом, достигнув 4116 и 1719 рублей соответственно. Подорожали на 3,6 процента и цветы для учителей (651 рубль в среднем). Несколько снизились траты на учебники (458 рублей), а расходы на канцелярские товары упали на 10,3 процента (339 рублей).

Ранее оператор фискальных данных «Платформа ОФД» выяснил, во сколько родителям будущих первоклашек обходится базовый школьный набор.

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