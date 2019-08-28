Поклонская: Тактика США «вокруг одни санкции» приведет к мировому абсурду

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала пост в Facebook, прокомментировав жалобы нескольких американских сенаторов на отказ выдать им российские визы. Информация появилась 28 августа.

— Интересно, эти конгрессмены на самом деле наивно удивлены и опечалены тем, что их могут не пустить в Россию точно так же, как они поступают с нашими гражданами, или это очередной цирк? Думаю, и то, и другое. По большому счету, американская тактика «вокруг одни санкции» скоро приведет к мировому абсурду, потому что изолировать нашу огромную страну от всего мира невозможно, — заявила Поклонская.

По ее словам, американским конгрессменам необходимо задуматься над решением проблем, связанных с их санкциями против России, поскольку так они смогут избежать подобных неприятностей.

Поклонская подчеркнула важность обеспечения нормального и конструктивного межпарламентского и общечеловеческого взаимодействия между Россией и США.

Напомним, сенатор США Рон Джонсон ранее заявил об отказе российских властей выдать ему визу. Однако в посольстве России в США сообщили, что американский политик к ним не обращался.

Читайте также: Путин снял Александра Яковенко с должности посла РФ в Великобритании