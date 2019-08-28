Приемный ребенок в школе: как обойти подводные камни

Перед семьей, взявшей на воспитание ребенка-сироту, встает много непростых вопросов. Один из них — школьное обучение. Как наладить отношения с учителями и одноклассниками, помочь сыну или дочке с мотивацией к учебе? «Вечерняя Москва» спросила об этом психолога Городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство» Евгения Рыбкина.

— Евгений Владимирович, вы долгое время работали школьным психологом. Доводилось сталкиваться с учениками из приемных семей?

— В школах я проработал около 14 лет. Уже четыре года работаю в центре «Детство». Проблему обучения детей-сирот видел с разных сторон. В школе доводилось работать с приемными детьми. Больше всех запомнился мальчик-подросток, назовем его В. По одному этому ребенку можно было изучать трудное поведение детей-сирот в школе. У мальчика была педагогическая запущенность, он плохо учился, конфликтовал с одноклассниками и учителями, были случаи воровства. Работали с ним долго. Ключик подобрать удалось: мы постоянно занимались повышением его самооценки. И когда ребенок справился с этой своей проблемой, стало постепенно сходить на нет и трудное поведение. Ведь дети-сироты совершают те или иные негативные поступки не от того, что они с рождения какие-то «не такие», для них девиантное поведение — способ самозащиты, реакция на психологические травмы. Порой бывает достаточно помочь ребенку поверить в себя, полюбить себя.

— С какими проблемами чаще всего сталкиваются приемные родители школьников?

— Неуспеваемость, плохое поведение, агрессия по отношению к одноклассникам.

— Что такое педагогическая запущенность? Как ее преодолеть?

— Педагогическая запущенность присуща детям из неблагополучных семей. Кровные родители не уделяли им достаточно внимания, поэтому дети отстают от сверстников. Это касается не только учебных навыков, но и социальных: они не умеют общаться, конструктивно решать конфликты, выражать свои чувства. Многие приемные родители совершают ошибку, пытаясь бороться именно со школьной неуспеваемостью, ликвидировать пробелы в знаниях. Ребенок, который и так не чувствует себя успешным в школе, приходя домой, вновь и вновь вынужден заниматься уроками. В итоге он подавлен, ненавидит учебу, мучается из-за неуверенности в себе. В ответ выдает протестное поведение. Проблемы ребенка гораздо глубже. Его надо учить учиться. Ребенок, лишенный родительской любви и заботы, редко получал настоящую поддержку от взрослых. Как следствие, приемный ребенок не умеет просить о помощи и получать ее. С одной стороны, его базовое доверие к миру подорвано тем, что он долгое время ощущал (или до сих пор ощущает) себя брошенным, преданным, оставленным. С другой стороны, он не знает, может ли он доверять кому-либо. Поэтому сначала нужна работа психолога с проблемами ребенка, преодоление последствий психотравм. А не усиленные занятия с тремя репетиторами.



— Как же все-таки сформировать у приемного ребенка мотивацию к учебе?

— Ни в коем случае нельзя использовать в качестве поощрения деньги или подарки. Родители должны радоваться любым, пусть самым незначительным успехам школьника. При этом делать акцент на усилиях, которые приложил сам ребенок, чтобы этого успеха достичь. Ставьте перед сыном или дочкой реальные цели, так как невыполнимые условия вызывают у них чувство вины, раздражение, злость. Не бросайтесь помогать ребенку все делать, предлагайте помощь, только если задание действительно сложное для него. Объясните ребенку, что неуспех — это, как правило, следствие недостаточных усилий, а не отсутствия способностей.

— Как родителям грамотно выстроить отношения с учителями?

— Первое, что должны сделать родители после устройства приемного ребенка в школу, — это донести до классного руководителя и до учителей-предметников как можно больше информации о нем: как он учился в предыдущей школе или как вел себя в детском саду, чем увлекается, какой у него характер, чего он боится, какие ситуации могут его травмировать... Ответы на все эти вопросы должны знать и родители, и учителя. Если отношения совсем не складываются, учебное заведение лучше поменять. Но все же домашнее обучение — это последний выход. Для начала необходимо постараться наладить сотрудничество со школой и родителями одноклассников. Не ждите, что это будет легко. Ведь это вы прошли «Школу приемного родителя», а мамы и папы других учеников, возможно, никогда не сталкивались на практике с приемными детьми. Важно объяснить им, что приемный ребенок не лучше и не хуже других, он просто другой. Совершенно нормально говорить о проблемах ребенка, особых потребностях, трудностях.

— Как помочь ребенку выстроить взаимоотношения с одноклассниками?

— Для общительного, открытого ребенка не проблема найти новых друзей везде, где бы он ни очутился. Но скромным, неуверенным в себе детям приходится сложнее. Начинать надо с разговора с учителями. Успешная интеграция приемного ребенка в школьную среду — это задача не только родителей, но и педагогов, классного руководителя, школьного психолога и социального педагога. Возможно, в некоторых ситуациях лучше обратиться за помощью к психологу, специализирующемуся на приемных семьях. Иногда ребенка приходится целенаправленно учить общаться.

— Есть ли в школах ресурсы для помощи приемным детям? Какие?

— Это школьный психолог, социальный педагог, классный руководитель, учителя-предметники. Помощь заключается в том, что специалисты своим примером и общими школьными правилами задают допустимые границы обсуждения личной жизни. Взрослые готовы вмешаться и поддержать приемного ребенка в период адаптации к школе, к новому коллективу, например, когда одноклассники задают приемному ребенку вопросы, которые вольно или невольно могут ранить или унизить его. Мы в центре «Детство» готовы помогать педагогам и школьным психологам. По запросу от школы мы проводим обучающие занятия для них, рассказываем об особенностях детей-сирот и методах работы с ними.

— Многие родители, принимая в семью ребенка, стараются оставить его на второй год. Может ли это помочь ребенку решить проблему с учебой?

— Мудрые приемные родители понимают, что все делается постепенно: сначала адаптация ребенка к семье, определение своего места в семейной системе, выстраивание детско-родительских отношений, преодоление взаимного недоверия. Сначала — шаг навстречу друг другу, а потом — школьные успехи, секции и кружки, развитие талантов, выбор профессии и так далее. Если следовать этой логике, повторное обучение в одном классе — это возможность без лишних переживаний и сверхусилий войти в новый ритм жизни, устранить пробелы в знаниях и адаптироваться к новой ситуации. Понимающий родитель видит существенные отличия между двойкой, например, по русскому языку за 30 ошибок в сочинении и двойкой за 15 ошибок.

— Расскажите о проблемах у приемных детей, с которыми вы работаете в центре «Детство». Как вы их помогаете решать?

— Проблемы в адаптации к семье и школе, к новым условиям обучения, проблемы в обучении возникали практически у каждой семьи, которая находится на сопровождении в центре. Некоторые приемные дети оставались на повторное обучение в классе. Дети отказывались ходить в школу, боялись быть неуспешными, выглядеть глупо в глазах сверстников. С такими детьми и их приемными родителями проводилась психокоррекционная работа. Специалисты центра разрабатывают индивидуальные планы сопровождения. Проводят индивидуальные и семейные консультации, тренинговые занятия. Очень радостно наблюдать за изменениями в жизни детей! Хочется отметить, что дети из приемных семей поступают в вузы и колледжи.

— Какой совет вы могли бы дать приемным родителям перед началом нового учебного года?

— Помните самое главное: всегда нужно откликаться на желание ребенка поговорить с ним. Если ребенок почувствует, что вы не хотите или не можете помочь ему в той или иной ситуации, он начнет закрываться от вас и скрывать свои проблемы, а это чревато последствиями. Будьте внимательны к своим детям. Будьте терпеливыми, поддерживайте и стимулируйте успех ребенка.

Читайте также: Психологи рассказали, как избежать депрессии после отпуска