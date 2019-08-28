Арестован обвиняемый в убийстве жителя Домодедова мужчина
Суд в Домодедовском городском округе заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.
— 40-летнему уроженцу Кемеровской области предъявлено обвинение в убийстве 50-летнего местного жителя. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Напомним, что труп жителя Домодедова был найден 26 августа. Правоохранительные органы предположили, что между убитым и преступником произошел конфликт, в ходе которого последний достал нож, нанес потерпевшему несколько ударов в область шеи и скрылся.
В ходе допроса обвиняемый объяснил свои действия «внезапно возникшими в ссоре неприязненными отношениями». Ранее мужчину судили за разбой.
Читайте также: СМИ: Мужчина выпрыгнул из окна московской квартиры, где нашли труп женщины