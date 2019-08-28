Новый дом будет построен по программе реновации в Перове к 2020 году

Новый дом будет построен по программе реновации в Перове к следующем году, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

— В районе Перово по адресу: Зеленый проспект, владение 27А, идет строительство дома по программе реновации. Жители района получат новый дом в шаговой доступности от метро, — объяснил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что в данный момент строители возводят надземную часть здания. Жилой дом будет монолитным односекционным. Его фасады выполнят из навесных панелей и отделают кирпичом бежевого цвета.

С наружной стороны дома будут установлены корзины для кондиционеров, а лоджии застеклят. Отмечается, что всего предусмотрено 144 квартиры. Площадь каждой из них составит 8,3 тысячи квадратных метров. На нежилом первом этаже будет находиться колясочная, а также помещение для консьержа и кладовая.

Кроме того, в доме откроются продуктовые магазины, детские центры, спортзалы, кафе и другие заведения. Дворовую территорию благоустроят: там будет размещена детская игровая площадка, спортивная зона, а также появятся цветочные клумбы и малые архитектурные формы. Помимо прочего, проектом предусмотрены внешняя и подземная автостоянки. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

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