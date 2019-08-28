Абызова обвинили в незаконном предпринимательстве на 32 миллиарда рублей
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов в результате ведения незаконной предпринимательской деятельности получил доход в размере 32 миллиардов рублей, сообщил следователь по делу в Московском городском суде.
— Возбуждено новое уголовное дело, Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в результате на счета подконтрольной ему компании было перечислено 32 миллиарда рублей, — передает слова сотрудника Следственного комитета России РИА Новости.
Адвокат бывшего министра Открытого правительства Руслан Кожура отметил, что официальное обвинение его клиенту еще не предъявили.
Напомним, что Михаила Абызова задержали 26 марта 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества. По версии СК РФ, экс-министр в 2011–2014 годах похитил четыре миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области и вывел их за границу.
В ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета экс-министра на общую сумму 27 миллиардов рублей.
26 августа возбудили новое уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении Михаила Абызова. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Экс-министр не признал свою вину и сейчас находится в СИЗО.
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