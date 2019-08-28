Доходы бюджета Москвы от акцизов увеличились в первом полугодии на 58 процентов

20 миллиардов рублей составили доходы бюджета города за первое полугодие от акцизов. Как сообщил в среду, 28 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, доходы в пользу столичной казны выросли на 58 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

— В бюджет Москвы поступают доходы от уплаты акцизов на алкоголь и на нефтепродукты. Главной причиной роста стало изменение порядка распределения доходов от акцизов на алкоголь крепостью свыше 9 процентов между бюджетами. Поступления акцизов на алкоголь выросли в 2,9 раза — до 8,6 миллиарда рублей, — отметил в свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов.

Он напомнил, что нормативы отчислений изменились: теперь 20 процентов этого вила налогов направляется в федеральный бюджет, а 80 процентов распределяются между бюджетами всех регионов. Ранее пропорция была 50 на 50.

— Между бюджетами регионов 62,5 процента доходов от акцизов на крепкий алкоголь распределяются пропорционально доле продаж. Оставшиеся 37,5 процента поступают в бюджеты регионов по установленным нормативам, — подчеркнул Денис Тихонов.

Поступления от акцизов на горюче-смазочные материалы также выросли. За первое полугодие нынешнего года они увеличились и составили 11,4 миллиарда рублей.

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