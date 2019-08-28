Эксперт: Саммит в Сочи может ознаменовать новый этап российско-африканского сотрудничества
Проведение саммита Россия - Африка в Сочи выведет отношения между странами на новый уровень. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Герасимов.
Фонд «Росконгресс» объявил, саммит Россия – Африка пройдет 23-24 октября в Сочи. Участники дискуссий обсудят совместные проекты, сотрудничество в области цифровизации, атомных технологий.
Эксперт Игорь Герасимов считает, что для России важно сотрудничество с африканскими государствами. По его мнению, Африка – зона экономически привлекательная, передает rueconomics.ru.
— Мнение, что предстоящий саммит может ознаменовать новый этап российско-африканского сотрудничества, вполне оправдано. Наше сотрудничество вполне реально интенсифицировать и направить на пользу обеим сторонам, — подчеркнул он.
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