Эксперт Минздрава заявила о возможном появлении специальности «дизайнер внешности»
В области пластической хирургии может появиться новая специальность — «дизайнер внешности», сообщила главный внештатный специалист-пластический хирург министерства здравоохранения России и Департамента здравоохранения города Москвы Наталья Мантурова.
— Возникло такое мнение, может быть, возникновение и формирование нового специалиста в мире пластической хирургии — дизайнера-архитектора внешности. Но это дело будущего, — сказала Наталья Мантурова на пресс-конференции, передает РИА Новости.
Она добавила, что в настоящее время пластический хирург не просто выполняет техническую работу, а еще и выступает как психолог, который формирует отношение пациента к своей внешности.
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