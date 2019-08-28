Певица Валерия опубликовала семейное фото с мамой и сыном

Российская певица Валерия 27 августа на своей официальной странице в социальной сети опубликовала нежную семейную фотографию. На снимке присутствуют сама исполнительница, ее мама Галина Перфилова и сын артистки Арсений Шульгин со своей девушкой – моделью Анной Аверьяновой.

В подписи к фотографии Валерия благодарит родных за поддержку в трудный для нее период. Певица отмечает, что может положиться «на молодежь» и очень этому рада.

- Спасибо моим детям, которые в трудные моменты меня поддерживают. Я рада, что могу положиться на молодежь. Хейтерам сообщаю, что у нас все хорошо, дружно и мирно. Люблю своих деток и их половинок, - пишет певица в Instagram.

В конце поста Валерия обращается к девушке своего сына – Анне.

- Солнышко, ты очень хорошая. Не обращай внимания на то, что пишут, - ласково говорит исполнительница.

Таким образом Валерия отреагировала на недавно появившиеся в СМИ сведения о том, что в «звездной» семье не принимают и не любят избранницу сына певицы.

В частности, ранее муж исполнительницы, продюсер Иосиф Пригожин, заявил, что Анна ему по-прежнему не нравится.

На данный момент модель и сын Валерии состоят в отношениях уже четыре года.

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