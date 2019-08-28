Объявлен победитель ХIII Московского питчинга дебютантов
Короткометражный игровой фильм Глеба Кузьминского «Метро Университет» стал обладателем главного приза ХIII Московского питчинга дебютантов, который проходил в рамках VIII Московского кинофестиваля «Будем жить». Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Автор получил за победу 500 тысяч рублей. В продвижении проекта помогут Киностудия имени Горького, юристы и сценаристы.
Лента Глеба Кузьминского рассказывает о герое, который работает в метрополитене и не может найти свою любовь. Также были награждены проекты Александрины Адамович («Летай»), Олеси Овчинниковой («Анна и Вано. Ванна и вино») и Кирилла Ковбаса («Детектив Станиславский»).
Во время питчинга экспертам были представлены 12 работ: 6 короткометражных игровых фильмов и 6 полнометражных. Для участников, чьи работы вошли в шорт-лист, были предусмотрены тренинги и другие образовательные программы.
Организаторы отметили, что целью мероприятия стало желание помочь развитию новых талантливых деятелей кинематографа и поддержать их проекты.
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