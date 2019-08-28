Московские школьники посетили более тысячи культурных мероприятий за лето
Порядка 25 тысяч школьников приняли участие в программе «Московская смена» летом 2019 года. О достижениях юных умов подробнее сообщается на официальном портале мэра Москвы в среду, 28 августа.
Вышеуказанная программа рассчитана на учащихся от семи до 14 лет, которые планируют не покидать мегаполис на время летних каникул. В 2019 году «Московская смена» проводилась на 246 площадках столицы, из которых 132 — школы, 27 — спортшколы и 87 — организации соцобслуживания.
«Московская смена» подразделяется на три смены: образовательную, физкультурно-оздоровительную и социальную. Каждая из них длится три недели.
Так, за лето у ребят выдалась возможность бесплатно сходить в 26 музеев, пять театров и 15 анимационных центров Москвы. Более того, за это время они освоили навыки безопасного поведения в экстремальных ситуациях и оказания первой помощи по программе «Код твоей безопасности».
В общей сложности школьники приняли участие в свыше 1,2 тысячи мероприятий: они готовились к олимпиадам, культурно просвещались, участвовали в мастер-классах и спартакиадах и многом другом. Все это проводилось под чутким руководством педагогов и специалистов по социальной работе.
Отдельного упоминания заслуживает работа с учениками старших классов. Так, более двух с половиной тысяч старшеклассников побывали в центрах занятости «Моя карьера», чтобы в будущем им было проще определиться с собственным призванием.
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