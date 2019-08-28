Конкурс «Отцы и дети»
Девятилетняя Милена — папина дочка и его копия с самых первых дней жизни. Например, благодаря отцу, Павлу, она полюбила футбол. Все семейство теперь болеет за любимую команду, посещает стадионы и смотрит матчи по телевизору. Мама Милены, Галина, рассказывает, что семья посмотрела все игры сборной России на чемпионате мира по футболу — 2018. Отец и его дочка буквально следили за каждым матчем и искренне радовались победам. И когда в четвертьфинале команда России уступила сборной Хорватии, Милена заплакала. Папа начал ее успокаивать и говорил, что это очень хороший результат и наша команда достойно играла. Павел всегда готов поддержать, что бы ни произошло. А еще он незаменимый спутник в семейных поездках, на прогулках и мероприятиях.
Мы хотим поддержать крепкие и дружные московские семьи, в которых не только внешнее сходство, но и лучшие качества характера передаются от отца к ребенку.
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