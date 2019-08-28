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Дети

Школьники под присмотром. Кто позаботится о ребенке после учебы

Оксана Крученко
• 16:16 • 28 августа 2019
Уроки дети делают самостоятельно и по желанию: педагоги освобождены от этой обязанности, но, в случае чего, всегда помогут
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Уроки дети делают самостоятельно и по желанию: педагоги освобождены от этой обязанности, но, в случае чего, всегда помогут
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Скоро перед работающими родителями, чьи дети учатся в младших классах, ребром встанет вопрос: кто будет забирать ребенка из школы после уроков? Если бабушка артачится, а больше некому присмотреть за чадом, продленка занятым мамам и папам в помощь.

Благо группы продленного дня сегодня в Москве можно выбирать. Итак, какие же варианты есть у родителей младшеклассников?

Группа продленного дня в школе

Это самый простой, бюджетный и надежный вариант. Ничего сверхъестественного от школьной продленки ждать, понятное дело, не стоит, но ребенок хотя бы находится в привычной среде, а это плюс. Кроме того, удобно ходить на кружки и секции при школе. В продленке покормят и выведут на прогулку. В остальное время ребенок будет развлекать себя сам, хоть и под присмотром учителя.

Уроки дети делают самостоятельно и по желанию: педагоги освобождены от этой обязанности, но, в случае чего, всегда помогут.

— Ребенку находиться с одноклассниками лучше, чем дома одному, — рассказала «Вечерке» психолог Марина Демидова. — Хотя бы до девяти лет детям лучше ходить в группу продленного дня. Правда, минус школьной продленки в том, что там приходится проводить в школе весь день.

Частные продленки при детских клубах

Они похожи на типичный детский центр с курсами английского языка, кружками танцев, игры на гитаре и секциями аэробики.

Здесь деткам, естественно, организуют более разнообразную программу, чем в школе после уроков. Но обойдется этот приятный досуг в среднем в 1,5 тысячи рублей в день. Не каждому по карману.

За эти деньги частный педагог заберет ребенка из школы, покормит, сопроводит на прогулке, поможет сделать домашнее задание (причем на чистовик), позанимается дополнительно, а в оставшееся время займет мастер-классами и играми.

Группы в частных продленках небольшие, поэтому каждому ребенку хватает внимания. Тем более в платных продленках обычно работают несколько учителей.

Учитель-гувернер

Гувернерами часто подрабатывают учителя на пенсии. Они делают то же, что и их коллеги из частных продленок, но занимаются с детьми у себя дома, собирая небольшую группу младшеклассников. Они берут обязанности по выполнению детьми домашнего задания (часто лишь тех, которые нужно выполнять письменно) и присмотра за «школотой», пока родители не разберут ее по домам.

Если повезет, можно найти гувернантку за 10–15 тысяч рублей в месяц, но услуги «самозанятого» учителя продленки схожи по цене с услугами няни.

Продлили на 60 лет

В следующем году продленке исполнится 60 лет. Впервые о том, что за детьми нужно присматривать во внеурочное время, заговорили в 1957 году. 15 февраля 1960 года вышло постановление ЦК КПСС о группах продленного дня.

А в сентябре этого же, 1960 года, в школах уже открылись продленки. Для учителей, которые в них работали, были предусмотрены специальные льготы.

Читайте также: Приемный ребенок в школе: как обойти подводные камни

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