Имена Ксении Раппопорт и Павла Лунгина появятся на Площади звезд российского кинематографа
Имена актрисы Ксении Раппопорт и режиссера Павла Лунгина появятся на Площади звезд российского кинематографа. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
Закладка новых именных плит состоится 30 августа 2019 года. На площади рядом с «Мосфильмом» Ксения Раппопорт и Павел Лунгин оставят свои автографы и отпечатки ладоней.
Площадь звезд российского кино открылась 25 июня 2001 года. В тот день была установлена первая памятная плита, на которой народный артист России, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков оставил отпечаток своей руки и автограф. На аллеях площади также можно увидеть именные плиты с автографами Георгия Данелии, Александра Абдулова, Армена Джигарханяна, Олега Басилашвили и многих других.
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