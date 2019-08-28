Если украли лицо: как не попасться на удочку фотомошенников

Широкую огласку в СМИ и социальных сетях получила неприятная история, в которую попала жительница уральской столицы Екатерина Колбасина. Знакомые рассказали ей, что она, оказывается, давно умерла. Да-да, в салоне фотоуслуг, которым руководит некий Андрей Ухов, на стене висит ее снимок с датой смерти, выполненный в традиционной «похоронной технике» — черно-белая карточка на овальной керамической табличке. Так что Екатерина не только «умерла», но еще и рекламирует услугу «Фото на камне».

Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с экспертами и разобрался, могут ли жители столицы попасть в подобную ситуацию и как действовать, если проблема уже есть.

— Никакого согласия на это я не давала, мои родные были просто шокированы произошедшим. Я обратилась к владельцу салона за разъяснениями, но он не стал вступать со мной в диалог! — поделилась женщина в беседе с сотрудником редакции.

Восемь лет назад она воспользовалась услугами этого фотоателье — поступала в вуз, куда требовались снимки на документы. И вот теперь с удивлением узнала, что ее образ используется для рекламы похоронных услуг.

Корреспондент «ВМ» связался и с хозяином этой точки — Андреем Уховым. Бизнесмен любезно объяснил, что фото ему предоставила другая фирма, которая этим больше не занимается, и он никакой ответственности за их работу не несет.

— Екатерина сразу стала требовать денежную компенсацию — 500 тысяч рублей. Это просто вымогатели какие-то, — заявил он изданию.

Прокомментировать ситуацию редакция попросила адвоката Екатерины Колбасиной Антона Штоля. Юрист полностью подтвердил сказанное своей подзащитной.

— Мы сейчас готовим иск в суд, решаем только, в какой. Многие люди очень суеверны, и появление такой вот «посмертной» фотографии при жизни человека, да еще и использование ее в рекламе, может очень плохо отразиться на психологическом состоянии Екатерины и ее родных. Коммерсанты в корыстных целях использовали изображение человека, хотя права на подобные действия им никто не давал. Потому мы будем требовать компенсации, — подытожил адвокат.

Не так давно жертвой других бизнесменов стал эксперт по компьютерной технике, инженер Алексей Сажин. Фото из статьи о нем в «Вечерней Москве» жулики взяли для раскрутки якобы мастерских по ремонту компьютеров, причем сразу в нескольких городах. Друзья мужчины стали звонить ему с вопросом, как же он может одновременно руководить такими точками во Владивостоке, Самаре и Москве. Реклама была размещена на одном из популярных сайтов. После сообщения в администрацию интернет-ресурса снимок удалили.

Юрист Владислав Багно, специализирующийся на нарушениях в области использования фотографий, выразил уверенность в том, что дело не имеет судебной перспективы. Из-за пробелов в законодательстве наша редакция не стала подавать иск.

— В случае с Екатериной Колбасиной есть нарушение права на ее изображение. Однако, если она даст делу ход, ей придется доказать, какие нравственные страдания перенесли она и ее семья. Юридическая практика в России такова, что подобные дела у нас рассматриваются не так часто. Брать в пример западный опыт я бы не стал — в России свое законодательство, — прокомментировал юрист.

«Подставные» фото используются нередко. По словам сотрудника одного из сайтов знакомств, им даже пришлось вводить специальные программы, проверяющие уникальность изображений.

— Чаще всего недобросовестные пользователи в качестве своих аватарок любят размещать портреты известных спортсменов или актеров, но программа это быстро вычисляет, — говорит Иван Кузнецов, администратор такого ресурса.

Что касается фотографий для рекламы, то с этим в нашей стране проблем нет — любую можно купить в фотобанке. Как заявил директор московского фотоагентства Михаил Фивейский, люди просто не хотят тратить на раскрутку деньги.

— Сегодня есть возможность приобрести специально сделанную фотографию. Соответствующий договор и с фотографом, и с моделью, позволяющий использовать их изображения в рекламе, у фотоагентств есть. В данном случае Андрей Ухов мог поступить именно так, но предпочел взять чужой снимок, нарушив права Екатерины. Отчасти это потому, что люди часто не понимают очевидное. Если бы, например, Екатерину сфотографировали на улице и разместили такой снимок в статье о погоде или в другом контексте, то для этого ее разрешение не требовалось бы. Что касается рекламы, то в этом случае письменное согласие требуется всегда, — подытожил Михаил Фивейский. В России успешно работает множество фотоагентств, но экономия бизнесмена чревата для него получением судебного иска, добавил собеседник «ВМ».

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