Певица Маша Вебер рассказала, как расставание с мужем сказалось на ее карьере

Экс-вокалистка «Тутси» Маша Вебер в комментарии «Дни.ру» рассказала, как расставание с мужем повлияло на ее жизнь и карьеру.

В 2006 году певица вышла замуж за сына олигарха Парвиза Ясинова. Муж был против того, что Вебер ездила на гастроли, и ей пришлось покинуть группу. Вскоре у пары родился сын Оскар.

Через некоторое время стало известно, что Ясинов ушел из семьи к солистке группы t.A.T.u. Юлии Волковой.

— Тогда я очень переживала наш разрыв, плакала, но потом прошло время и я поняла, что рада случившемуся, — рассказала Вебер.

Мария отметила, что даже благодарна Юле Волковой. После развода она стала сильнее и смогла вернуться на сцену, продолжив заниматься любимым делом.

Мария также сообщила, что сейчас спокойно общается с бывшим мужем и его семьей, все обиды остались в прошлом.

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