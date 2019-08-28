Лоза рассказал, в чем опасность поправок для алиментщиков в Семейном кодексе

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Семейный кодекс. Поправки предполагают, что мужчины могут оплачивать аренду жилья и частично ипотеку бывших семей, если у жены и детей нет своей жилплощади. Инициатива была внесена Министерством юстиции России. В чем потенциальная опасность этих поправок, узнавали корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».





Юрист Тимур Маршани заявил, что вне зависимости от вступления в брак выплата алиментов все равно предусматривается.

— В любом случае они должны платиться. Но это фиксированная сумма или нет? Родители обязаны предоставить ребенку тот уровень жизни, который у него был в полной семье. Сейчас по закону непредвиденные выплаты предусматриваются только на лечение. На питание, проживание, обучение — нет, но почему ребенок имел это в семье, а после развода родителей должен терять? Законодатели предлагают установить эти границы и прописать нюансы. Это же не только на отца распространяется, но и на мать, один из законных представителей имеет право получить сумму на ребенка на непредвиденные расходы, в т.ч. и на ипотеку. Брак распадается, а ребенок на улицу же не пойдет, — подчеркнул Маршани.

По словам юриста, чтобы не было манипуляций, нормы должны быть конкретизированы:

— Решение принимает судья, бремя доказательства лежит на ответчике, часто это алиментщик. Нужно, чтобы органы опеки вели диалог с родителями, а не были карательным органом.

Музыкант Юрий Лоза считает, что российское законодательство эту тему давно проработало.

— Если пара вместе брала ипотеку, мужчина должен до конца ее выплатить. Женщина же одна не потянет выплаты. Иначе могут начаться манипуляции. У женщины будет соблазн взять ипотеку и повесить на него это бремя. До 18-летия ребенка мужчина должен платить по возможности. У нас давно афишируется жизнь без венчания, брака. Надо воспитывать людей. Я не думаю, что поправки будут работать в положительную сторону. Я бы сто раз подумал, жениться или нет, если после брака она на меня повесит дополнительные обязательства. Но это не поможет спасти нашу демографическую ситуацию, люди не хотят рожать из-за проблем. У женщины есть материнский капитал, но народ очень мстительный, она может отомстить мужчине. Лучший способ избежать подобного — договариваться на берегу и не враждовать.

Читайте также: Идею о введении дополнительных алиментов поддержали в Госдуме