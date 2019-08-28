Вице-премьер предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
Вице-премьер России Максим Акимов, который курирует транспортную отрасль, предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения в соцсетях, в пример он привел популярную телеведущую и певицу Ольгу Бузову.
— У Бузовой 15 миллионов подписчиков, мы должны, наверное, к человеку прийти. Наверное, если это лидер общественного мнения, то это ответственный, думающий и патриотичный человек. Если нужно, может, какие-то им деньги заплатить. Если это прямой канал к мозгам 15 миллионов молодых мамаш, надо это использовать, — заявил вице-премьер в ходе заседания правительственной комиссии, передает РИА Новости.
Он поручил создать межведомственную рабочую группу и представить предложения по присутствию информации о безопасности на дорогах в современных каналах связи.
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