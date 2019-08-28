Жители Свиблова потребовали от подрядчика исправить ошибки

Жители были обнадежены новостью о преображении площадки. Совсем недавно на общей дворовой территории установили современный детский городок, качественный и красивый.

Потом начались работы по возведению спортивных тренажеров. Но ожидания не оправдались — оборудование для воркаута закреплено плохо. Конструкции расшатываются от слабого толчка. Заниматься здесь спортом опасно.

Житель района Дмитрий Каменский считает, что подобные нарушения могут нанести непоправимый урон здоровью человека. Он рассказал, что раньше здесь была детская площадка, старая и изношенная. Все жители были рады, когда ее стали демонтировать. Однако никто не ожидал, что работы по установке новых спортивных конструкций будут выполнены так некачественно.

— Криво были установлены абсолютно все спортивные тренажеры. Брусья на разной высоте, все шатается. Как заниматься? Но это еще не самое страшное. Конструкции из клееного бруса закреплены старыми, неподходящими по размеру саморезами. Все это может не выдержать веса человека, — поделился Дмитрий.

Подходим к площадке: одинокие брусья и турники на территории огорожены красной лентой. Вдруг откуда ни возьмись — бригада рабочих. Закипел ремонт.

После нашего обращения в управу района «Свиблово» местные чиновники призвали к ответу подрядчиков, устанавливавших оборудование на площадке, и те сразу отреагировали.

Рабочие начали демонтировать конструкции, выкручивая старые шурупы. Тренажеры разобрали по частям, принесли строительный уровень.

Вместе с ремонтной бригадой на место прибыл заместитель генерального директора подрядной организации Руслан Балагаев.

— Как только мне сообщили о недочетах, я дал распоряжение закрыть территорию лентой и вызвал бригаду рабочих, — рассказал он «Вечерке». — Как вы видите сегодня, мы уже начали демонтировать неправильные конструкции. Все будет закреплено, исправлено. В числе прочего мы заново переустановим три тренажера. Это двойные брусья, воздушный ходок и горизонтальный тренажер для жима ног. Они будут заново вмонтированы в покрытие, укреплены новыми шурупами большего диаметра и выровнены по строительному уровню. В последнюю очередь по периметру площадки будут установлены урны и лавочки. Все работы будут выполнены в ближайшие дни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Толмачев, адвокат:

— Даже на новой и безопасной площадке можно получить травму. Главный вопрос — случилось это из-за нарушений при сборке элементов площадки или из-за ее конструктивного несовершенства. Важно знать, кто ответственный за придомовую площадку — если это в компетенции управляющей компании, то претензии направляются к ней. Если обращаться в суд, то в суде придется доказывать, что детская или спортивная площадка не отвечает установленным нормам по безопасности. Следует помнить, что если речь идет о ребенке, то он может упасть и на ровном месте, это обязанность родителей следить за ним.

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