Главный документ. Рождение и история «красной» книжки

28 августа исполняется 45 лет с момента всеобщей паспортизации населения России. 28 августа 1974 года Совет министров СССР принял решение о выдаче паспортов крестьянам, т.е. тем, кто жил и работал в колхозах и совхозах. До этого момента паспортов были лишены 63 миллиона взрослых советских людей, или около 38 процентов населения.

— Фактически ликвидация крепостного права закончилась только в 1974 году, растянувшись более чем на 130 лет, — рассказал публицист и историк Павел Пряников. — Кстати, в Российской империи первыми получили паспорта жители прибалтийских губерний.

В советское же время у населения Кавказа, Молдавии, Украины паспорта появились гораздо раньше, чем в РСФСР.

Слово «паспорт» имеет французское происхождение, от passeport, что означает «выход из порта». Изначально это был документ, дающий право выезда за пределы страны.

Первой идея выдавать подданным документы, которые удостоверяли бы, что предъявитель сего тот, за кого себя выдает, пришла в голову Людовику XIV, вошедшему в историю как Король-Солнце.

В России до эпохи петровских реформ документов, удостоверяющих личность, не существовало. Разве в исключительных случаях, когда осуществлялась ловля преступника, в пограничные города могли быть разосланы грамоты со словесным портретом разыскиваемого.

В исторической трагедии Пушкина «Борис Годунов» есть сцена, где в корчму на литовской границе является пристав и читает по слогам приметы будущего самозваного государя Гришки Отрепьева, по которым он тотчас был узнан среди присутствующих.

Только с 1719 года по указу Петра I в связи с введением рекрутской повинности и подушной подати обязательными стали так называемые проезжие грамоты. Этот документ составлялся по мере необходимости для удостоверения личности перемещающихся внутри страны. В 1721 году вместе с введением титула «император» были приняты обязательные паспорта для крестьян, но только для тех, кто временно покидает постоянное место жительство. Это было актуально для тех, кто отправлялся в так называемые отхожие промыслы в города для сбора оброка и заработка.

Со временем функции по выдаче паспортов и различных пропусков были переданы в полицию и другие аналогичные структуры.

До 1917 года паспорт в месте постоянного проживания не требовался. Однако были и исключения: так, например, требовалось иметь паспорта в столицах и приграничных городах, в ряде местностей обязаны были иметь паспорта рабочие фабрик и заводов.

В 1918 году паспортная система была ликвидирована. Удостоверением личности признавался любой официально выданный документ — от справки волисполкома до профсоюзного билета. 27 декабря 1932 года постановлением ЦИК и СНК СССР паспорта вернули в городах, поселках городского типа, райцентрах, а также в Московской области и ряде районов Ленинградской области. Паспорта не выдавались военнослужащим, инвалидам и жителям сельской местности. В паспортах содержались сведения о дате рождения, национальности, социальном положении, отношении к военной службе, семейном положении, прописке. След в искусстве В XX веке паспорт стал настолько важным документом, что это нашло отражение в произведениях искусства.

«С каким наслажденьем жандармской кастой я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт». Это строки из стихотворения Владимира Маяковского, самого известного произведения об этом документе. Написанное в 1929 году, стихотворение это вместе с еще одним произведением поэта, «Нота Китаю», впервые было напечатано в популярном журнале «Огонек» уже после гибели Маяковского.

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