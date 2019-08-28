Эксперт рассказал, какие культуры сажать осенью

Время, проведенное на даче в сентябре, можно провести с двойной пользой — не только убирать созревший урожай и готовить почву к зиме, но и высадить поздние культуры. Что посадить, советует главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

— К стойким растениям относятся: морковь, редис, капуста китайская, укроп, петрушка, ревень, свекла, салат-латук, брокколи, хрен, цветная капуста, репа, сельдерей, горох, брюква, капуста кочанная, лук, — пояснил эксперт. Туманов предложил порадовать себя дайконом. Эта китайская редька — вкусная и полезная культура, чемпион среди овощей по содержанию кальция и витамина C.

— Если посадить его в жару, то большинство сортов дайкона уходит в стрелку. А сейчас самое время. Дайкон съедобен и большой, и маленький. Но размер зависит от погоды. Если осень будет теплой, то вырастет крупный дайкон, будет дождливой — редька будет небольшой, — рассказал огородник.

Также эксперт посоветовал посеять редиску — осенние сорта. Это растение лучше растет при коротком дне, так как при длинном световом дне редиска уходит в стрелку. Осенью нужно сажать не круглые, а длинноплодные сорта. Еще одна подходящая для высадки культура — озимый чеснок.

— Самое главное — подгадать время высадки озимых сортов чеснока. В нашем регионе это нужно сделать за две недели до устойчивого похолодания, которое наступает, как правило, в конце сентября, — говорит садовод.

Нужно взять хорошо вызревшие просушенные головки и перед посадкой разделить каждую на зубчики, чтобы не пересыхала нижняя часть, где образуются корни.

Андрей Туманов рекомендует не забывать про зелень и салаты. Весь сентябрь можно высаживать салат-латук, китайская капусту, рукколу, шпинат, кресс-салат. А также пряные травы: укроп, кориандр, базилик, петрушка, лук на зелень и другие быстрорастущие и холодостойкие травки.

— Салаты и травы лучше все лето и до глубокой осени подсевать каждую неделю. Старую линию удалять, новую подсевать. И всегда на грядке будет разновозрастная зелень.

Что касается фруктов и ягод, то здесь мы собираем урожай и готовим кустики к зиме. Например, у клубники (садовой земляники) нужно уже обрезать цветы и завязи, советует эксперт.

А вот сбор ягод строго не регламентирован. Можно обобрать весь куст смородины или крыжовника целиком, а можно выборочно — только спелые ягоды.

И, что важно, осень — лучшее время для посадки всех плодовых деревьев: яблоня, груша, слива, персик, алыча и так далее.

Главное — успеть посадить их за 25–30 дней до сильных морозов. Тогда корневая система успеет приспособиться к новому месту посадки, и весной дерево начнет свою вегетацию. Если дачник решит пересадить боярышник, то делать это нужно именно осенью с 5-летним кустом. Также очень любят пересадку жимолость, клематисы, барбарисы, рябина, калина.

Советы от Туманова

— Нужно периодически обновлять сорта плодовых деревьев и кустарников. Новые и старые сорта по качеству различаются между собой так же, как телефоны старой и новой модели.

— Ранние сорта не хранятся в принципе. Это касается всех культур. Например, капуста — ранние сорта съедаем, осенние — засаливаем, а зимние — храним.

— Ранний листопад (в сентябре) может быть вызван болезнями. Если сжечь листья, то лишимся подкормки. Выход — сделать глубокую подкормовую ямку метра полтора возле плодового дерева и туда набить листья. За 30 см до поверхности засыпать яму землей. Болезни не выйдут на поверхность, а растение получит ценный компост.

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