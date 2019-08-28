Журналист Вышинский рассказал о своих ближайших планах

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что планирует делать в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, журналист надеется в ближайшее время увидеться с отцом, который сейчас находится на Украине. Кроме того, он собирается доказать свою невиновность в суде и отстоять свое доброе имя.

Вышинский добавил, что сохранит украинское гражданство. Ранее он сделал заявление о выходе из подданства Украины и попросил помощи у президента России Владимира Путина.

Напомним, в среду, 28 августа, Киевский апелляционный суд постановил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Это значит, что он обязан по первому требованию являться в суд, извещать об изменении места жительства или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Следующее заседание суда по его делу назначено на 16 сентября. К данному моменту Вышинский провел под стражей более 400 дней.

Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что политического мотива в освобождении Вышинского нет. По его мнению, изначально арест журналиста был созданием проблемы на пустом месте.

СПРАВКА «ВМ»

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинения в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозило до 15 лет тюрьмы.

Ранее суд неоднократно продлевал ему меру пресечения или же переносил заседания. По мнению защиты журналиста, украинская прокуратура затягивала процесс намеренно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют решение суда освободить Вышинского из-под стражи.

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На Украине отпущен из-под стражи Кирилл Вышинский. Журналист находился под арестом с мая 2018 года. Его обвиняли в государственной измене (далее...)