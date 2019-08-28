«Мисс Россия» Ирина Антоненко: Сыграла жену Магомаева в кино, но так и не познакомилась с ней

Ирина Антоненко, «Мисс Россия» и модель, всерьез заявила о себе в кино. В ее активе есть уже несколько заметных ролей, но самой обсуждаемой стала роль Тамары Синявской в сериале «Магомаев». Ирина рассказала «Вечерке» о своих творческих планах в кино и жизни.

— О вас довольно противоречивая информация — где-то пишут, что вы родились в Магдебурге, а где-то, что в Екатеринбурге. Вам приписывают слова, что ваша бабушка была милиционером и что она была актрисой. Может быть, это разные бабушки?

— Да, пишут разное, но правда такова: родилась я в Германии, в городе Магдебурге. И моя бабушка по маминой линии, Людмила Ивановна, действительно работала и актрисой, и милиционером.

— Ваши родители — милиционеры. Они были строги с вами?

— Они, конечно, не всегда были мягкими, но скажу честно, что воспитание в строгости закаляет. Но строгость была умеренной, от меня лишь требовали порядка во всем: в поведении и в вещах, а я любила наводить беспорядок.

— А вы были послушным ребенком?

— Характер у меня был «упертого барана». Я иногда прогуливала школу, правда, в старших классах, когда считала, что эти уроки мне совершенно не будут полезны. Кроме того, съедала в доме все сладкое, разрезала все вещи родителей, воображая себя дизайнером. В общем, неприятности я доставляла.

— В сериале «Магомаев» вы играете Тамару Синявскую, сложно было работать над ролью?

— Не столько сложно, сколько страшно. Но было и предвкушение чего-то нового, тем более я безумно люблю музыку и петь. Но я никогда не училась вокалу, поэтому с наслаждением готовилась к роли.

— Удалось ли познакомиться с самой Тамарой Синявской, пообщаться, получить какие-то советы?

— К сожалению, из-за сумасшедшего графика мы так и не познакомились лично.

— Какие у вас сложились отношения с вашим партнером?

— Мне кажется, у нас сложились хорошие отношения еще на пробах. Они прошли хорошо, а это многое значит. Милош (Бикович — прим. «ВМ») — удивительный, интересный человек и прекрасный актер. Меня радует тот факт, что мы поработали вместе.

— Как вам погружение в Советский Союз шестидесятых?

— Шестидесятые... это было особенное время! Как красиво люди одевались, как красиво они говорили и... любили! Вообще, это были и не простые времена, но в то же время насыщенные событиями.

— Давайте представим, что у вас карт-бланш, вы можете выбрать любую роль, какую только пожелаете, — какая бы это была роль?

— Сложно сказать. Наверное, это была бы роль Эми в фильме «Исчезнувшая».

— Вы часто ездите в метро?

— Бывало.

— А есть любимая станция?

— Любимая станция та, что ближе к дому.

СПРАВКА

Ирина Антоненко родилась 1 сентября 1991 года. В 2010 году завоевала титул «Мисс Россия — 2010». Кроме того, является обладательницей титулов «Мисс Автозвук — 2008» и «Мисс Екатеринбург — 2009». Дебют в кино состоялся в 2011 году в картине Тимура Бекмамбетова «Фантом».

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