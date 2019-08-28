Москвичи покупают дорогое

Удивительное дело: горожане все активнее покупают дорогие квартиры.

Аналитический центр крупной риелторской компании исследовал спрос на «вторичке» в период с декабря 2018-го по нынешний июль. И что же? Спрос на самые популярные квартиры — по цене от 5 до 10 млн рублей — снижается. А вот на квартиры по цене от 10 до 15 и от 15 миллионов рублей — растет. В чем тут дело?

Первый фактор — рост доходов. Средняя зарплата москвичей в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом прошлого выросла на 9,5 процента. Без вычета налогов — 86 830 рублей. С вычетом — примерно 75 тысяч. Таковы данные Росстата. Второй фактор — снижение ипотечной ставки. Как только Центробанк «уронил» ключевую ставку до 7,25 процента годовых, ипотечные тоже пошли вниз. Вот и получается: зарабатывать — пусть далеко и не все, но многие — стали больше, кредиты подешевели, так почему бы и не взять квартиру поприличнее?

А вот еще одна любопытная тенденция, подмеченная риелторами. Относительно доступные — от 5 до 10 миллионов рублей — квартиры сейчас все дольше продаются. Особенно те, что в старых домах и далеко от метро. Казалось бы, они должны быть очень востребованы. Но сейчас, оказывается, правит не только цена! Покупателю по цене до 10 миллионов подавай и метро под боком, и приличный нестарый дом. И понять его можно.

Покупают дорогое, а как иначе Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

С рынком «вторички» сейчас сильно конкурирует рынок новостроек. Сегодня по цене 7–9 миллионов можно приобрести уже вполне приличную «двушку», причем рядом с метро. Да, на этапе строительства. Да, без отделки. Зато дом новый и транспортная доступность какая надо. А в Москве с ее расстояниями этот фактор при покупке для многих решающий.

Я еще помню времена, когда в Москве любую недвижимость сметали, как финский сервелат в СССР. И «первичка», и «вторичка» — причем любого качества — уходила влет. Цены на квартиры росли на 15–20 процентов в год! Почему? А потому что огромное число покупателей были инвесторами: они покупали квартиры не для жизни, а с целью перепродажи или сдачи в аренду. А обычные москвичи и приезжие о новой квартире и мечтать не могли.

Жилье относительно доходов было фантастически дорого. Многие десятилетиями жили в съемном. И вдруг все изменилось. Покупка квартиры — пусть и в ипотеку — стала явлением если и не заурядным, но очень распространенным, примерно как отпуск в Греции. В смысле — не для всех, но многие ездят. И причина не только в росте наших доходов. Просто самого жилья стало больше: темпы строительства резко выросли. А чем выше предложение, тем меньше растут цены. И это здорово. Жизнь-то одна. И хочется прожить ее с комфортом.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»