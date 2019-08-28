Новые образовательные программы представят в Культурном центре ЗИЛ 8 сентября
На следующей неделе москвичи и гости столицы смогут побывать на открытии очередного сезона Культурного центра ЗИЛ.
В воскресенье, 8 сентября, гостей ждет праздник, на котором представят новые программы, состоится концерт и будет много сюрпризов.
— Осенью московский культурный центр, помимо традиционных развивающих программ, представит новые активности для молодежи и взрослых. Теперь в ЗИЛе можно будет посетить интенсивы, посвященные технологиям, электронной музыке и актуальному искусству, — рассказали представители.
По их словам, с 11:00 до 22:00 при помощи карты-расписания участники составят свой маршрут, побывав на открытых занятиях. Например, будут доступны танцы, арт-занятия, образовательные встречи.
Еще можно записаться в кружки, которые понравятся, пообщаться с преподавателями.
Закончится день большим концертом, который презентует основные векторы музыкального направления центра в новом сезоне.
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