МИИТ подготовит специалистов по цифровому транспорту и логистике
Российский университет транспорта (МИИТ) начнет подготовку специалистов по цифровому транспорту и логистике в 2019 году. Об этом сообщил директор Института управления и цифровых технологий МИИТ Сергей Вакуленко.
По его словам, 30 студентов поступили на направление «Технология транспортных процессов». Будущих специалистов обучат цифровым технологиям и системам искусственного интеллекта. Выпускники данного профиля востребованы в крупных транспортно-логистических компаниях.
В 2020 году МИИТ планирует открыть еще несколько новых программ бакалавриата и магистратуры, среди которых «Математическое моделирование сложных систем в экономике и технике», «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» и «Безопасность компьютерных сетей и систем».
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