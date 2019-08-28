Подмосковные рабочие эвакуировали несколько десятков человек из горящего здания
Рабочие, которые делали капитальный ремонт дома в Подмосковье, вывели из горящего здания несколько десятков человек. Об этом телеканалу «360» сообщил руководитель проекта по городу Видное Олег Алехин.
Возгорание произошло на 9 этаже жилого дома 13 по Советскому проезду в подмосковном Видном. Рабочие помогли эвакуировать жителей верхних этажей при помощи строительной люльки. В операции по спасению жителей участвовали Эдуард Бадамшин, Казбек Тубеков, Илья Куй-беда, Альберт Мирзоев и Расул Кательников.
Благодаря оперативным действиям рабочих происшествие обошлось без жертв.
Олег Алехин подчеркнул, что рабочие выполнили свой профессиональный долг.
— Они не спасовали в сложной ситуации, помогли людям, — подчеркнул он.
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