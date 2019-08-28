Алиса умерла. Кто виноват?

К имени Алиса так и добавляешь мысленно: «в стране чудес». Вот она, питерская девочка Алиса, и поехала в Турцию — страну чудес.

Лето, море, приветливый персонал отеля Sunhill. Счастье.

Нам все время кажется: мы должны дать ребенку все самое лучшее, и если мы будем очень стараться, то он будет счастлив, и с ним ничего не произойдет. Но это только наши, родительские, мечты. Порой они разрушаются самым жестоким образом.

За историей маленькой Алисы Адамовой следила вся страна. Еще 18 августа произошло несчастье: руку девочки засосало в трубу бассейна. Самостоятельно вырваться из западни она не смогла. На помощь бросились отдыхающие. Под водой Алиса пробыла около 10 минут...

После случившегося девочка была доставлена в больницу в критическом состоянии и четыре раза пережила клиническую смерть. Родители побоялись подвергнуть ребенка в таком состоянии перелету, не повезли на родину и оставили в турецкой больнице. 10 дней борьбы за жизнь. Но — умерла.

Это страшная трагедия, а для кого-то и серьезные репутационные потери, и кто-то должен понести наказание.

Турецкие правоохранители задержали владельца и директора отеля Sunhill.

Сегодня днем ее отец написал в социальной сети:

«В начале четвертого Алиска умерла».

Не в открытом море купалась Алиса, в бассейне Фото: pixabay.com

Чуда не произошло. Умерла Алиса. Умерла ее страна чудес — ведь у каждого ребенка, как известно, эта страна своя, удивительная и волшебная.

Мы можем говорить, что виноват кто угодно: менеджмент отеля, смотритель возле бассейна, инженеры, сконструировавшие такую вот чудовищную конструкцию... И все это будет правдой. И вместе с тем неправдой.

Это ребенок вполне себе конкретных родителей. И смотреть за ним в первую очередь должны были они.

Потому что это именно у них сейчас тоже оборвалась жизнь, и что дальше — непонятно. Все эти люди — менеджеры, инженеры, страховые агенты, смотрители — могут пострадать материально. Но не для них день 18 августа навсегда — на всю жизнь — станет самым страшным и самым черным.

Для родителей.

Мне страшно представить, какую боль родители Алисы сейчас испытывают. И главное — все ведь понятно: и девочка-то не младенец, ей было 12 лет. И не в открытом море купалась — в бассейне. И десятки, сотни объяснений, почему и как. И главное — от всего не убережешься.

Просто теперь эта боль навсегда с ними. До конца жизни.

Что пошло не так, почему? Они хотели дать все-все своей девочке. Повезти на море — набраться сил перед учебой.

Но есть такое понятие — несчастный случай. Почему именно с Алисой произошла трагедия? На это никто не ответит.

Берегите своих детей. Пусть со всеми на свете детками — и маленькими, и побольше — все всегда будет хорошо.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»