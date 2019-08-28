Агроном объяснил, как визуально определить, испортились ли домашние консервы

Август и сентябрь — традиционное время для домашних заготовок. Как визуально отличить безопасные домашние консервы, чтобы не отравиться в случае нарушения техники консервации? Сколько времени и где лучше всего хранить консервы? Разбирались корреспонденты сетевого издания «Вечерней Москвы».

Биолог, агроном Михаил Воробьев заявил, что все банки и крышки должны проходить обязательную стерилизацию:

— Важно, чтобы продукты были обработаны на пару, лучше убить все микробы, прокипятить и стерилизовать. Продукты заливайте кипящим рассолом или маринадом. И следите, чтобы они не касались чего-то не очень чистого.

По его словам, вспухнуть крышка может не сразу, а через некоторое время.

— Помутнения рассола у маринованных огурцов не должно быть, а у соленых, напротив, белесый осадок — норма. Посмотрите на крышку изнутри. Если есть следы коррозии — это очень опасно, лучше выбросите банку. Некоторые считают — это не страшно, но соли металлов, окисляясь, становятся достаточно ядовитыми. Это может быть ржавчина, окисление, лучше сразу выбросить, чем долго лечиться. Плесень — не такое страшное поражение, которое может испортить банку. Верхние плоды выбросите, рассол слейте, а нижние огурцы можно отправить в рассольник, — считает Воробьев.

Если овощи или фрукты поменяли свой цвет на нехарактерный для них, например помидоры стали коричневыми, а огурцы — желтыми, если чувствуете подозрительный запах — выбрасывайте, это сигнал о порче продукта.

— Любые консервы при низкой положительной температуре хранятся дольше — в погребе или холодильнике от плюс пяти до плюс трех градусов, это оптимальная температура. Консервы должны храниться один год, чтобы не завелась плесень.

Председатель Союза садоводов Воскресенского района Московской области, садовод Индира Морозова уточнила, как не отравиться консервированными грибами:

— Если мы открываем банку, а на грибах есть белый налет, лучше не есть их. В банках с огурцами и помидорами нужно смотреть на цвет рассола: если есть помутнение, плесень — выбрасывайте.

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