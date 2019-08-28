Сомнолог развеяла устойчивые мифы о сне

Кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Ирина Завалко в беседе с «Вечерней Москвой» назвала недосыпание одной из главной проблем XXI века. Эксперт объяснила, от чего зависит количество часов, которое мы уделяем отдыху, и сколько нужно спать, чтобы чувствовать себя хорошо.



— Необходимое время на сон зависит от возраста. Дети и подростки спят дольше, чем взрослые, но постепенно продолжительность сна снижается и достигает индивидуальной нормы, которая у каждого человека своя. Подростки спят от восьми до одиннадцати часов — это их норма. В среднем возрасте люди спят от семи до девяти часов. А пожилые начинают спать меньше в среднем на час. После 55 лет человек отдыхает в среднем от шести с половиной до восьми часов, — сказала Завалко.

По ее словам, считается, что женщины спят чуть дольше, хотя не все исследования это подтверждают. Продолжительность сна зависит и от времени года. Человек в весенне-летний период более активен и спит чуть поменьше, чем в те месяцы, когда световой день короче. В среднем в это время люди спят меньше на 15–30 минут.

— Сомнология — очень консервативная наука. Она редко приемлет новые тенденции. Тот же пропагандируемый некоторыми полифазный сон или ранний подъем до пяти утра сомнология не поддерживает. Традиционно подчеркивается лишь важность регулярного и стабильного режима и того, что человек должен высыпать свою норму, — подчеркнула врач-сомнолог.

Не столь важно, во сколько вы ложитесь спать, говорит эксперт, главное, чтобы на сон была отведена ваша норма. Однако если период сна приходится на светлое время суток, необходимо, чтобы спальня была достаточно затемнена. Перед сном человеку не стоит находиться на солнце. Это связано с тем, что такой свет влияет на наши биологические ритмы, сообщая, что сейчас день. А человек — дневное животное, и спать должен все-таки ночью. И если он попадает на солнечный свет, то спит плохо или не может заснуть вовсе.

Если человек просыпается часто ночью, в этом нет ничего страшного. На самом деле все просыпаются в конце каждого цикла сна, который длится полтора–два часа. Просто те, кто хорошо спят, об этом не помнят. А те, у кого есть какой-то физический или психологический дискомфорт, это отмечают.



Чтобы понять, правильно ли вы спите, надо в первую очередь ориентироваться на свое самочувствие, а не на специальные устройства или приложения для телефона, которые мониторят структуру вашего сна. Если возникают проблемы, при условии, что вы достаточно высыпаетесь, то это патологии, которые должен выявлять сомнолог. Возможно, потребуется специальное исследование, такое как полисомнография. Оно показывает не только структуру сна, но и нарушение дыхания или движения во время отдыха.

Если человек постоянно чувствует себя невыспавшимся, то нужно понять, не является ли это следствием апатии и общей астении на почве нервных расстройств, которые могут быть при депрессии. Если же этого нет, то это может быть гиперсомния — заболевание, когда человек постоянно испытывает дневную сонливость, потому что так работают его механизмы сна и бодрствования.

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