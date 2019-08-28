Наша газета снова впереди
Как сообщили организаторы праздника, который в этом году был приурочен к столетнему юбилею Республики Башкирия, «ВМ» была вне конкуренции и обошла не только московские газеты, но и печатные СМИ Татарстана и Башкортостана, опубликовав лучший анонс, репортаж и фоторепортаж о Сабантуе.
На площадках праздника работали корреспонденты «ВМ» Мария Гусева и Альфия Камилова. В результате вниманием были охвачены не только традиционные гулянья, представленные на празднике национальные кулинария и музыкальные ансамбли, но и современность этих республик — бизнес-технологии, технологические инновации, мода, молодые поп- и рок-исполнители и нынешняя культура, достижения в автомобилестроении.
Отдельно было отмечено, что «Вечерка», понимая значимость татаро-башкирского праздника для всех горожан и жителей страны в общем, подготовилась к нему основательно, предварительно опубликовав несколько анонсов на сайте издания и в печатной версии, а также дав слово главному организатору мероприятия — Фариту Фарисову, главе Татарской национально-культурной автономии Москвы.
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