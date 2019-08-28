За что японцы любят Чебурашку

Наиболее массово российский след в Японии прослеживается в едва ли не главном ее экспортном товаре — анимации и комиксах. Аниме и манга знакомят нас с такими замечательными людьми, как русский негр Семен Брежнев, служащий в советской милиции, советская военнослужащая Владилена «Балалайка» Василинова, православные маги Саша Хрущева и Василиса, космический мусорщик Юрий Михалков и другими колоритными персонажами.

Исторические личности тоже пробрались на страницы и телевизионные экраны в виде Григория Распутина, царевны Анастасии Романовой и даже Владимира Путина.

Отдельно стоит упомянуть о Чебурашке. Советская анимация, в принципе, всегда вызывала восхищение японских творцов, но именно найденное в коробке из-под апельсинов «непонятно что» больше всего пришлось по душе восточной публике. Сначала, в 2009 году, японская студия сняла ремейк оригинального мультфильма, превратив его в сериал. Популярность его оказалась настолько высока, что в итоге на персонажа были куплены права и снято несколько полноценных кукольных продолжений. А уж игрушки расходятся как горячие пирожки.

Впрочем, питать излишних иллюзий насчет обожания российской культуры в Японии тоже не стоит, уверен старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

— Японцы очень высоко ценят такие российские культурные проявления, как балет, музыка, консерватория. Часть японцев с большой симпатией относится к России, образуя общества, работающие с нашей стороной. Отдельно стоит упомянуть литературу. Японцы хорошо знают наших классиков — Толстого, Достоевского и других. Их даже адаптируют в форме комиксов или сокращенных версий. Хоть для нас это и диковато, но там это нормальная практика, — отметил Казаков. — Но я хотел бы обратить внимание на ежегодные опросы общественного мнения, тема которых — «Как японцы относятся к разным странам». Россию позитивно оценивают порядка 17 процентов японцев, в то время как у американцев аналогичная цифра составляет сейчас 75–80 процентов. Так что преувеличивать влияние российской культуры на Японию не стоит. Подавляющая часть населения видит в нас недружественную страну, в том числе и из-за того, что политики муссируют тему Курил.

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