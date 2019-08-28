Сокровища диалектов оживут на экране телевизора

Как признавался Михаил Шемякин журналистам, все началось со случайно прочитанной статьи московского диалектолога Леонида Касаткина, главного научного сотрудника Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН. Она оказалась созвучной идеям, которые давно вынашивал сам Шемякин: о том, что надо популяризировать диалектные слова. Художник обратился к Леониду Касаткину, а тот направил его в Санкт-Петербург, к доктору филологических наук Сергею Мызникову, главному редактору «Словаря русских народных говоров». Тогда основным местом работы Мызникова был Институт лингвистических исследований РАН. Там и состоялась их первая встреча с Шемякиным.

— Он человек очень общительный и кладезь всяких знаний, — поведал «Вечерней Москве» Сергей Мызников. — Он многое рассказал о своей жизни, о дружбе с Высоцким. А под конец перешел к своему проекту: сказал, что хочет визуализировать те лексические богатства, которые сосредоточены в нашем словаре.

Первый том «Словаря русских народных говоров» вышел в 1965 году, а недавно появился пятьдесят первый («Ход — Хоюшки»). Почти все тома выложены на сайте Института лингвистических исследований, однако Михаил Шемякин предпочел раздобыть полную «бумажную» версию.

— Он человек традиционной книжной культуры! — разводит руками Сергей Мызников. — И он один из немногих людей, у которых есть все выпуски нашего словаря.

Художник листает страницу за страницей, отмечая колоритные слова. Но иногда он решает идти не от слова, а от определения. Тут-то и приходят на помощь филологи с их огромными базами данных.

— Мы можем выудить для него все названия ленивого человека, — приводит пример Сергей Мызников. — Или все названия сварливой женщины.

Сотрудничество художника и филолога длится не один год. За это время Сергей Мызников успел переехать в Москву, сейчас он главный научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

В последний раз они созванивались прошлой осенью: художник приезжал на открытие своей выставки «Михаил Шемякин. Метафизическая мастерская» в Московском музее современного искусства.

В экспозиции были представлены 25 рисунков из серии «Говоры» и почти столько же сканов словарных страниц, исчерканных пометами Шемякина. Некоторые рисунки сопровождались смешными подписями. Например, на картине про «тычину» и «тычку» (так в Ярославской области и в Бурятии называют тощих долговязых людей) был стишок:

Тычина тычку повстречал

И с ней ребеночка зачал.

Ведь не подумал сгоряча:

Ребенок был, как каланча.

Выставка продолжалась до января 2019 года, и в зале с серией «Говоры» посетители всегда задерживались подолгу.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Рисунок Шемякина из серии «Говоры». «Убивальницей» в Орловской области называют рубаху невесты Фото: Работа Михаила Шемякина

Пользовательницу одного из сайтов, на которых оставляют отзывы о разных мероприятиях, впечатлила «ошмыга»: «Это милое слово вовсе не обозначает человека, страдающего насморком, — это синоним слова «растяпа». <…> Для общего развития полезно, можно потом некоторые словечки и в своем лексиконе использовать».

Этим летом на встрече с министром культуры Владимиром Мединским Шемякин сообщил, что цикл мультиков будет делаться совместно с «Союзмультфильмом» и что проектом уже заинтересовался Первый канал. Мультики длиной чуть больше минуты планируется показывать во время утренней детской передачи. «Каждый день ребенок будет узнавать новые забытые слова, которые будут в его сознание проникать», — надеется Михаил Шемякин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Машковцев, директор киностудии «Союзмультфильм»:

— Художественный мир, создаваемый Михаилом Шемякиным в синергии с анимационным производством, без сомнения будет представлять из себя проект очень интересный как с культурной, так и с образовательной точек зрения. Сейчас мы уже начали разработку сценарных концепций фильма, после создания которых мы приступим к непосредственному их обсуждению с Михаилом Шемякиным.

КСТАТИ

По серии работ Михаила Шемякина «Говоры» можно судить о том, какие слова будут использованы в мультфильмах.

— Охлебина — неуклюжий человек с плохим телосложением (вятское).

— Тюньки — теплая обувь, обычно сапоги или валенки.

— Тюрюлюкала — надоедливый дудочник.

— Тяжелко — крестьянская верхняя рабочая одежда.

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