Международный железнодорожный салон стартовал в Щербинке

Местом проведения выставки выбран уникальный объект — экспериментальное кольцо Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Щербинке. Это специальная линия, на которой проходят тесты составов и локомотивов. Что интересно, железнодорожное кольцо видно из космоса и хорошо просматривается на любой карте.

Мероприятие открыли заместитель председателя правительства России Максим Акимов и генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Они совершили тестовую поездку на первом российском беспилотном электропоезде «Ласточка». Сейчас эти поезда проходят испытания, в следующем году будет дорабатываться нормативная база. А окончательным этапом ввода в эксплуатацию станет вывод таких «Ласточек» на Московское центральное кольцо (МЦК).

Запуск беспилотных составов в столице ожидается предположительно в 2021 году.

— То, что мы сегодня видели, — это результат большого технологического прорыва, — отметил Максим Акимов. — Все это сделано руками отечественных инженеров в наших технических центрах.

Для движения в автоматическом режиме на «Ласточке» установлено специальное оборудование для определения местоположения поезда, связи с диспетчерским центром и обнаружения препятствий на пути. Состав способен рассчитывать и соблюдать график, а при обнаружении препятствия — автоматически тормозить.

Управление беспилотным электропоездом «Ласточка» может осуществляться как непосредственно из кабины, так и из центра управления перевозками — машинистом-оператором. Роль последнего — контролировать работу беспилотных поездов и принимать решения в случае возникновения внештатных ситуаций. К примеру, машинист-оператор может при необходимости перевести поезд из режима автоматического управления в режим дистанционного и непосредственно управлять движением. Таким образом после внедрения беспилотных «Ласточек» профессия машиниста останется востребованной.

Украшением мероприятия стала динамическая экспозиция. Здесь, на экспериментальном кольце, развернулось целое театрализованное представление. По рельсам кружили составы из разных эпох.

Первым по путям неспешно движется тяжелый старинный паровоз. Машина издает пронзительный гул и выбрасывает из трубы плотное облако пара. Гости выставки аплодируют, а из окна им машет рукой мужчина в аутентичном мундире и фуражке.

— Это самый старый паровоз, который сохранился в нашей стране, — сказал организатор выставочной площадки Сергей Бобылев. — Он выпущен Коломенским заводом в 1897 году. Его также называют паровоз-танк, причем слово «танк» здесь обозначает не боевую машину. С английского tank переводится как «цистерна». Дело в том, что обычные паровозы имеют отдельный вагон, в котором перевозятся уголь и вода. А у паровозатанка запасы находятся внутри, в отдельной емкости.

Старинный паровой локомотив использовался для маневровых работ на железнодорожных станциях в Смоленской области. Затем ветераны отрасли поставили его в депо в качестве памятника.

И только в 2016 году машину отремонтировали и привели в рабочее состояние.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Белозеров, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД»:

— Сегодня исторический день для Российских железных дорог — мы вплотную подошли к беспилотной технологии. Хочу сказать спасибо всем разработчикам: мы здесь применяем только наши российские системы. Более того, могу сказать, что мы опережаем наших зарубежных коллег на год. ОАО «РЖД» стремится к внедрению технологии беспилотного вождения прежде всего потому, что это обеспечит повышенный уровень безопасности и надежности перевозок, особенно пассажиров. В будущем беспилотные технологии могут быть внедрены на железнодорожных линиях. Что касается машинистов, то несколько изменится их функционал, но наблюдение за системами все равно останется за человеком. Мы будем трансформироваться все вместе.

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