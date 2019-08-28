Столичным предприятиям продлили действие льгот

28 августа для комплекса, производящего гидравлические машины, продлили льготную ставку аренды земельного участка. Это важная мера поддержки столичных предприятий.

А недавно ведущий московский производитель детской одежды подтвердил статус промышленного комплекса и тоже продолжит получать поддержку от правительства столицы.

Предприятие выпускает одежду для детей и подростков, в том числе школьную форму. В огромных цехах используется высокотехнологичное современное оборудование — настилочные машины для укладки полотна на раскройном столе, агрегаты для автоматического раскроя тканей, промерочно-разбраковочные машины, позволяющие сократить число ошибок во время раскроя. А в ходе заключительного этапа производства одежду нужно тщательно погладить и придать ей товарный вид.

Кстати, все производство — экологичное. Ни одни отходы фабрики не пропадают: все они отправляются на вторичную переработку и затем вновь используются.

По словам заместителя генерального директора предприятия Григория Арутюнова, поддержка правительства Москвы позволила в прошлом году приобрести новое швейное, кассовое и торговое оборудование общей стоимостью 3,9 миллиона рублей и открыть третий фирменный магазин розничной торговли. Помимо этого, на предприятии провели капремонт системы освещения в производственном корпусе и заменили трубопровод канализации.

— Благодаря статусу промышленного комплекса мы имеем право на налоговые льготы на прибыль (13,5 процента в части региональной доли вместо 18 процентов), а также льготы по аренде за землю — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка, — отмечает Григорий Арутюнов.

Это на 80 процентов ниже базовой кадастровой стоимости участка. Кроме того, статус позволяет сократить налоговую плату на имущество. Для тех предприятий, которые платят земельный налог, статус тоже предусматривает льготу — от исчисленной суммы организация платит лишь 20 процентов.

Такой статус — гарант качества и безопасности производимой продукции. И, кстати, повышает интерес среди клиентов.

— Люди нам доверяют, приходят в наши магазины. Востребованность среди клиентов растет. Для нас это самое главное, — говорит Арутюнов. В планах предприятия — следовать заданным стандартам, создавая наиболее качественную одежду. Увеличивать объемы производства, в том числе и за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции, а также расширение розничной сети.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Прохоров, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— Присвоение статуса промышленного комплекса является существенной мерой поддержки действующих эффективных предприятий Москвы. Статус стимулирует инвестиционную деятельность производств. Так, в планах швейной фабрики до 2022 года — вложить в развитие более 45 миллионов рублей, приобретя новое технологическое оборудование.

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