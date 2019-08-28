Бывшему федеральному министру предъявлено новое обвинение
Обвинение было предъявлено в ходе заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривалась жалоба на арест Михаила Абызова.
— Возбуждено новое уголовное дело, Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, — сказал следователь в зале суда. — В результате на счета подконтрольной ему компании были перечислены 32 миллиарда рублей.
Как стало известно ранее, следствие оценивает общую стоимость арестованного у Михаила Абызова имущества более чем в 27 миллиардов рублей. По мнению защиты экс-министра, обеспечительный арест имущества на указанную сумму значительно превышает предполагаемый следствием максимальный ущерб.
Михаил Абызов заключен под стражу решением Басманного суда в марте 2019 года. Следствие считает, что бывший чиновник в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014-го создал и возглавил преступное сообщество, являясь бенефициаром нескольких офшорных коммерческих организаций. Абызова обвиняют в том, что вместе с соучастниками он обманул акционеров двух компаний, которые осуществляют на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии.
Общая сумма ущерба от этих действий оценивается в четыре миллиарда рублей. Деньги были выведены за пределы России.
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