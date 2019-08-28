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Товары

Эксперты проконсультируют по качеству детских товаров

Игорь Барышев
• 22:38 • 28 августа 2019
Алина Милованова составляет «корзину» первоклассника 
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Алина Милованова составляет «корзину» первоклассника 
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»
До 2 сентября Управление Роспотребнадзора по городу Москве проводит консультации для родителей по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

— Заявители могут лично обратиться и получить юридическое сопровождение в составлении претензий, исковых заявлений, жалоб и обращений в случае выявления товаров для детей, не соответствующих качеству, — добавили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детских товаров (одежды, обуви, игрушек, школьной формы) и школьных принадлежностей можно по телефонам общественной приемной Управления: (495) 785-37-41, 687-40-57, 687-63-60.

Обращения в управлении Роспотребнадзора принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» можно обратиться по телефонам: (495) 687-39-61, 687-26-31, 616-64-59 по будням с 9:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30.

Кроме того, при возникновении обоснованных претензий к некачественной детской продукции всегда можно обратиться как непосредственно в Общественную приемную Управления Роспотребнадзора по адресу: Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3, 4, 1-й этаж, кабинет № 106, телефон (495) 785-37-41, так и в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в отдел консультационных услуг для потребителей по адресу: Графский переулок, 4, корпуса 2, 3, 4, третий этаж, кабинет № 341, телефон (495) 687-39-61.

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