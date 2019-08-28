Четвертый тест прошел без сбоев

28 августа в Общественной палате Москвы состоялся четвертый тест системы электронного голосования. В этот раз к голосованию было допущено 4865 избирателей.

В трех избирательных округах, где состоялось тестирование и где пройдет эксперимент по электронному голосованию на выборах в Московскую городскую думу, проживают порядка 500 тысяч избирателей.

— На 12:45 явка на тестовое электронное голосование составила порядка 25,7 процента. Согласно нашим данным, в Зеленограде явка выше всех — 35,16 процента, — сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Артем Костырко.

В рамках данного эксперимента они отвечали на вопрос: «Что, на ваш взгляд, стоит развивать в вашем районе в первую очередь?» Участники эксперимента могли выбрать ответ среди вариантов: «парковочное пространство» либо «парки и зеленые насаждения».

Напомним, в четвертом тестировании принимали участие горожане, которые заранее подавали онлайн-заявку через официальный сайт мэра Москвы.

По словам заместителя руководителя столичного Департамента информационных технологий Артема Костырко, во время тестирования не было обнаружено никаких сбоев.

— Никаких сбоев пока нет, попыток взлома не зарегистрировано. Голосование проходит в обычном режиме, — сказал Артем Костырко.

В рамках данного тестирования разработчики системы дали возможность столичным жителям проверить, был ли учтен их голос, чего не удавалось сделать в ходе предыдущих трех тестовых голосований.

Так, например, во время первого тестирования, которое состоялось 11 июля на выборах глав студенческих советов Москвы, произошли сбои. В дальнейшем специалисты учли их и исправили.

Повторное тестирование системы прошло в Москве 23 июля, в этот день не было зафиксировано функциональных сбоев. Тогда горожане голосовали за варианты решения проблемы бездомных животных.

Отметим, что во время третьего тестирования, которое состоялось 21 августа, жители отвечали на вопросы: чего, по их мнению, не хватает в их районах и какие круглосуточные сервисы и центры развития для детей и подростков необходимо открыть в ближайшее время. По итогам третьего теста явка составила 53 процента, кроме того, взломов системы не было обнаружено.

Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. В них будут участвовать 234 кандидата.

СПРАВКА

Мосгоризбирком утвердил три избирательных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября. Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому.

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