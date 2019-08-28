Равные возможности для каждого жителя

Работы по строительству и ремонту образовательных учреждений по программе «Мой район» идут в разных точках столицы. Об этом 28 августа сообщили в московской мэрии.

Качество московского образования традиционно считается одним из лучших в стране, что подтверждается результатами Единого государственного экзамена и участием московских школьников во Всероссийских предметных олимпиадах. В связи с этим доступное и качественное образование вне зависимости от района — один из приоритетов программы «Мой район».

В этом году в районе Орехово-Борисово Южное появится школа с футбольным стадионом и теплицами. Образовательное учреждение будет рассчитано на 825 учеников. По информации пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, помимо стандартных для школы помещений, в здании будут оборудованы мастерская по обработке дерева и металла, IT-полигон и помещения для художественного и музыкального образования.

— На территории школы будет обустроена физкультурно-спортивная зона с футбольным полем и баскетбольной площадкой. В учебно-опытной зоне появятся теплицы и участки для посадки растений, — сообщили в пресс-службе стройкомплекса. В Ломоносовском районе завершается ремонт школ № 1536 и № 119.

— Начало нового учебного года не за горами и почти во всех образовательных учреждениях района ремонт заканчивается. На школьных стадионах устанавливают турники и тренажеры и укладывают новое травмобезопасное экологически чистое покрытие на беговых дорожках, — рассказали в управе района.

Блок начальных классов (БНК) в рамках реализации программы «Мой район» появится в Куркине в этом году. Строительство блока начальных классов — это универсальное решение для проблемы плотной застройки: на одном участке может появиться и начальная школа, и детский сад. Перепрофилировать здание можно за время летних каникул.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Бочкарев, руководитель департамента строительства города Москвы:

— В столичном районе Куркино до конца текущего, 2019 года откроется блок начальных классов (БНК). Он будет представлять собой здание-трансформер, которое можно перепрофилировать в детский сад. Строительство завершится в 2019 году. Корпус блока начальных классов уже готов, завершаются фасадные работы, идет отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

СПРАВКА

Каждый житель столицы может узнать, что происходит в его районе. Вся информация размещена на официальном сайте программы «Мой район». Данные по каждому району удобно структурированы и регулярно обновляются. На этом же портале можно оставить обратную связь, высказать предложения по доработке проектов или оставить отзыв.

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