За городской рекламой строго следят
Рекламных баннеров, перетяжек, кронштейнов на опорах освещения встретить в городе сейчас невозможно. Размещение любых конструкций в столице строго регулируется постановлениями правительства Москвы.
В этом году специалистами выявлено более 40 тысяч конструкций, оформленных с нарушением правил. При этом 38 тысяч уже демонтированы либо приведены в соответствие с требованиями законодательства.
— Активная работа по устранению нарушений ведется в настоящий момент на территории Новой Москвы, — дополнили в пресс-службе ведомства.
КСТАТИ
Ежедневно в столице специалисты Инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы проводят обследование размещения рекламных и информационных конструкций на соответствие установленным правилам. В этом помогают обращения жителей, поступающие на электронную приемную ОАТИ и на портал «Наш город».
Читайте также: Медиагород