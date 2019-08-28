Отец погибшей в турецком отеле российской девочки прокомментировал ее смерть

Отец скончавшейся из-за инцидента в турецком отеле двенадцатилетней россиянки выразил благодарность всем, кто оказывал семье помощь и поддержку. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

— Да, мы знаем что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой как раньше, — заявил мужчина.

Он добавил, что за последние десять дней его семья поняла, что хороших, добрых и искренних людей гораздо больше, чем других. К посту прикреплена фотография торта, который погибшая девочка приготовила отцу на день рождения за два месяца до несчастного случая.

Напомним, об инциденте на турецком курорте проинформировали в генконсульстве России в Анталье. По словам представителя дипломатического ведомства, гражданку России 2007 года рождения госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле «Санхилл» в Бодруме. Сообщалось, что руку ребенка затянуло в трубу бассейна. В среду, 28 августа, пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что девочка умерла в больнице.

Читайте также: Родители пострадавшей в Турции девочки отказались от перевозки дочери в Россию