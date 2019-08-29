Умер один из создателей колонии «Белый лебедь» для воров в законе
Пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ульяновской области подтвердила кончину генерал-майора внутренней службы Василия Сныцерева.
Причина смерти 90-летнего Сныцерева не уточняется.
Похоронили генерал-майора Сныцерева 27 августа в Ульяновске, сообщается на официальном сайте ведомства.
Василий Сныцерев известен как один из создателей колонии «Белый лебедь» для воров в законе, сообщает РИА Новости. За десять лет службы Сныцерева в колонии отбыли наказание более пяти тысяч осужденных и развенчали почти 130 воров в законе.
Справка «ВМ»
Василий Сныцерев родился в 1929 году в Томской области. На службу в Министерство внутренних дел пришел в 1946 году в качестве стрелка военизированной охраны. Затем занимал различные должности в органах в Томской области, в Магадане, на Чукотке, в Архангельской области.
В Ульяновской области Василий Сныцерев работал с 1967 по приглашению начальника регионального управления внутренних дел — руководил строительством колонии № 5 в Димитровграде. Через семь лет был назначен начальником ОИТУ УВД Ульяновской области.
В 1990 году Сныцерев вышел в отставку, принимал активное участие в ветеранском движении.
Генерал-майор Сныцерев награжден орденом Трудового Красного Знамени, 8 медалями, знаком «Заслуженный работник МВД».