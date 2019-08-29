Гарик Сукачев рассказал о своем новом альбоме

Рок-музыкант Гарик Сукачев сообщил, что в скором времени увидит свет его новый альбом, получивший название «246».

Отчасти согласившись с тем, что трехлетняя работа над пластинкой вышла на финишную прямую, музыкант назвал приблизительный срок ее выхода в свет — ноябрь. Если же альбом не будет готов к тому времени, Сукачев выразил надежду выпустить его к дню своего рождения, который отмечает 1 декабря.

Отвечать на вопрос о тайне названия альбома музыкант отказался. По его словам, «довольно легко узнать все в Интернете»: на соответствующий запрос будет выдано множество ссылок, среди которых каждый найдет для себя необходимое.

Полная ясность наступит, когда слушатель возьмет в руки новый альбом и прослушает записанные в нем композиции, отметил Сукачев.

— По сути, любой художник рассказывает всегда одну и ту же историю, она другой быть не может. Это, наверное, относится и к музыке. В любом случае это одна история, связанная с ужасом, с беспощадными чувствами, а также и наоборот – с какими-то тихими чувствами, с какими-то вещами, которые имеют отношения к миру, который не очень замечаешь каждый день, — цитирует Гарика Сукачева РЕН ТВ.

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