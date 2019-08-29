Новый сквер и игровые комплексы появились в Южном Бутове
В столичном районе Южное Бутово благодаря программе благоустройства «Мой район» появились новые объекты.
На Скобелевской улице разбили сквер и установили необычные качели с подсветкой, получившие название «Луны».
В районе Изюмской улицы появились новые игровые комплексы, а на детских площадках расстелили мягкое покрытие из искусственной травы.
Как уточнил глава отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Южное Бутово Максим Никитин, идет благоустройство территорий домов 12 и 14 на улице Адмирала Руднева, домов 84 и 86 на Южнобутовской улице.
В целом до конца 2019 года планируется благоустроить 20 дворов в Южном Бутове и отремонтировать четыре спортивные площадки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Бабушкинский закончили благоустройство дворов на нескольких улицах: на спортивных площадках были установлены тренажеры, а также обновлены детские площадки.
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