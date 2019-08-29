Экологи посоветовали покупать школьные товары российского производства

Экологи и активисты, защитники окружающей среды предлагают при подготовке детей к началу очередного учебного года не забывать об экологии.

Руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша рекомендует приобретать школьные принадлежности отечественного, лучше местного производства: многие импортные товары, особенно китайские, делают из пластика, который нельзя сдать на вторичную переработку.

Специалисты Всемирного фонда дикой природы России рекомендуют приобретать тетради с маркировкой FSC — это значит, что бумага сделана из легально заготовленной древесины с сохранением биологического разнообразия и природных ресурсов.

Пресс-секретарь движения «Мусора.Больше.Нет» Анжела Пиаже предлагает вместо преподнесения традиционных букетов учителям дарить растения в горшках или специально выращенные для этого цветы с дачи, а деньги перевести на благотворительные цели, сообщает РИА Новости.

Напомним, в 2019 году в первый класс пойдут два миллиона детей — это на 100 тысяч человек больше, чем в 2018 году.

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