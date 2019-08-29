Орнитологи обучили ворон подавать голос по цветовому сигналу
Орнитологи из Тюбингенского университета (Германия) пришли к выводу, что карканье ворон носит сознательный характер, причем птиц можно научить издавать звуки по определенной команде, в том числе невербальной.
Ученые провели эксперимент с тремя воронами. Им демонстрировали квадратики различных цветов, обучая каркать при появлении фигуры конкретного цвета, поощряя угощением за подачу голоса. Затем условие эксперимента скорректировали: угощение доставалось птицам за молчание при виде квадратиков других цветов.
В первом случае обучение заняло три дня, во втором — четыре. Все птицы успешно справились с заданием.
Это привело исследователей к выводу, что вороны используют голосовые сигналы сознательно в зависимости от стоящей перед ними задачи, хотя прежде считалось, что животные подают голос инстинктивно, привлекая потенциального партнера или предупреждая сородичей об опасности.
Отчет ученых опубликован в журнале PLoS Biology.
Ранее в Интернете появилось видео с «мускулистой» вороной, которая напомнила многочисленным комментаторам гориллу.
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